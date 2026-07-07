Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Juli 2026 im Abo

Hier kommt die erste Gaming-Halbzeit im Xbox Game Pass mit diesen neuen Spielen im Juli 2026.

Für den Xbox Game Pass hat Microsoft heute etwas später als gewohnt die Spiele für die erste Juli-Hälfte 2026 offiziell angekündigt und liefert damit neue Inhalte für Konsole, Cloud, PC und Handheld.

Die Übersicht umfasst Titel, die in den kommenden Wochen über verschiedene Plattformen hinweg verfügbar gemacht werden und damit das Spieleangebot im Abo-Service erweitern. Details zu den einzelnen Spielen wurden im Rahmen der Ankündigung in einer offiziellen Vorschau unten von uns zusammengefasst.

Microsoft setzt die regelmäßige Aktualisierung des Xbox Game Pass fort, der kontinuierlich neue Inhalte für unterschiedliche Nutzergruppen bereitstellt. Die Verfügbarkeit erstreckt sich dabei wie gewohnt über Xbox-Konsolen, PC, Cloud Gaming sowie kompatible Handheld-Geräte.

Xbox Game Pass – Juli 2026

09. Juli 2026 – Gears of War: Reloaded (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate und PC Game Pass

09. Juli 2026 – Tamashika (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

10. Juli 2026 – Palworld 1.0 (Cloud, Konsole und PC Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

13. Juli 2026 – Ascend to Zero (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld uand PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

14. Juli 2026 – PBA Pro Bowling 2026 (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, and PC Game Pass

15. Juli 2026 – Quarantine Zone: The Last Check (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate and PC Game Pass

16. Juli 2026 – Mavrix by Matt Jones (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

17. Juli 2026 – FixForce (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

17. Juli 2026 – Fogpiercer (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

21. Juli 2026 – The Planet Crafter (Cloud, XBOX Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

21. Juli 2026 – Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass