Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Juli im Abo

Sicher habt ihr als Abonnent des Xbox Game Pass immer alle Neuzugänge durchgespielt, sodass ihr es kaum erwarten könnt, was als Nächstes auf eurer Xbox-Konsole rotieren wird. Pile of Shame: Was ist das?

Microsoft hat heute den ersten Schwung Spiele für den Xbox Game Pass verkündet.

Schaut unten in die Liste und erfahrt, was in der ersten Monatshälfte im Xbox Game Pass aufgenommen wird.

Xbox Game Pass – Juli 2024

03. Juli 2024 – Journey to the Savage Planet (Cloud, Konsole und PC)

03. Juli 2024 – Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Cloud, Konsole und PC)

09. Juli 2024 – Cricket 24 (Cloud, Konsole und PC)

09. Juli 2024 – The Case of the Golden Idol (Cloud, Konsole und PC)

11. Juli 2024 – Neon White (Cloud, Konsole und PC)

11. Juli 2024 – Tchia (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

16. Juli 2024 – Magical Delicacy (Cloud, Konsole und PC)

16. Juli 2024 – Flock (Cloud, Konsole und PC)