Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Mai im Abo

Neue Spiele für den Xbox Game Pass werden auch im Mai 2026 dem Katalog hinzugefügt und ergänzen damit die bereits hunderten Spiele.
Jetzt hat Microsoft den ersten Schwung für Konsole, Cloud, PC und Handheld enthüllt.
Freut euch in den nächsten Tagen und Wochen auf diese Spiele:
Xbox Game Pass – Mai 2026
- 05. Mai 2026 – Final Fantasy V (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 06. Mai 2026 – Ben 10 Power Trip (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 06. Mai 2026 – Descenders Next Game Preview (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate and PC Game Pass
- 06. Mai 2026 – Wheel World (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate and PC Game Pass
- 06. Mai 2026 – Wildgate (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 06. Mai 2026 – Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate and PC Game Pass
- 07. Mai 2026 – Mixtape (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 11. Mai 2026 – Outbound (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 12. Mai 2026 – Black Jacket (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 12. Mai 2026 – Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 12. Mai 2026 – Elite Dangerous (Cloud and Konsole) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium
- 14. Mai 2026 – DOOM: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate and PC Game Pass
- 14. Mai 2026 – Subnautica 2 (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 19. Mai 2026 – Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Erstmal nur Forza Horizon 6.
Da müssen die anderen leider für weichen.
Subnautica 2 und Outbound sind ebenfalls sehr interessant. Aber ersteres wird über die Zeit seine Updates erhalten bis hin zur Vollversion. Da gibt es genug Möglichkeiten auch später noch einzusteigen.
Auf Forza freue ich mich.