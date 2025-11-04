Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im November im Abo

Was hat der Xbox Game Pass für seine Mitglieder im November an Spielen geplant? Wir verraten es euch!

Ein neuer Monat ist in vollem Gange und bringt für Gamer mit einer Mitgliedschaft im Xbox Game Pass neue Spiele im Katalog.

Heute hat Microsoft die ersten Spiele für den Monat November bekannt gegeben. Highlight der neuen Spiele ist der Shooter Call of Duty: Black Ops 7.

Worauf freut ihr euch am meisten?

Xbox Game Pass – November 2025

05. November 2025 – Dead Static Drive (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

05. November 2025 – Sniper Elite: Resistance (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium

06. November 2025 – Egging On (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

06. November 2025 – Whiskerwood (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

07. November 2025 – Voidtrain (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

11. November 2025 – Great God Grove (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

11. November 2025 – Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

11. November 2025 – Pigeon Simulator (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

12. November 2025 – Relic Hunters Legend (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium

12. November 2025 – Winter Burrow (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

14. November 2025 – Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass