Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im November im Abo

Ein neuer Monat ist in vollem Gange und bringt für Gamer mit einer Mitgliedschaft im Xbox Game Pass neue Spiele im Katalog.
Heute hat Microsoft die ersten Spiele für den Monat November bekannt gegeben. Highlight der neuen Spiele ist der Shooter Call of Duty: Black Ops 7.
Worauf freut ihr euch am meisten?
Xbox Game Pass – November 2025
- 05. November 2025 – Dead Static Drive (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 05. November 2025 – Sniper Elite: Resistance (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium
- 06. November 2025 – Egging On (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 06. November 2025 – Whiskerwood (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 07. November 2025 – Voidtrain (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
- 11. November 2025 – Great God Grove (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
- 11. November 2025 – Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
- 11. November 2025 – Pigeon Simulator (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 12. November 2025 – Relic Hunters Legend (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Premium
- 12. November 2025 – Winter Burrow (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 14. November 2025 – Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Dead Static Drive sieht ganz interessant aus. Ansonsten, meh. CoD kann weg.
Mal wieder einige Perlen und dann mit CoD das Highlight
Nicht wirklich was dabei
Hab schon richtig Bock auf Black Ops 7!
Pigeon Simulator yeah 😅 da kann CoD einpacken.
Da passe ich diesen Monat.