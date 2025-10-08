Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen im Oktober im Abo

Weitere Spiele für den Monat Oktober wurden heute für Xbox Game Pass Ultimate, Premium und den PC Game Pass verkündet.
Auf welche Spiele ihr euch in den kommenden Wochen freuen dürfte, seht ihr nachfolgend aufgelistet.
Xbox Game Pass – Oktober 2025
- 08. Oktober 2025 – Supermarket Simulator (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 09. Oktober 2025 – Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 14. Oktober 2025 –The Casting of Frank Stone (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 15. Oktober 2025 – Ball x Pit (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 15. Oktober 2025 – The Grinch: Christmas Adventures (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 15. Oktober 2025 – Eternal Strands (Cloud, PC und Xbox Series X|S) jetzt mit Game Pass Premium
- 15. Oktober 2025 – He Is Coming Game Preview (PC) jetzt mit Game Pass Premium
- 15. Oktober 2025 – Ninja Gaiden 2 Black (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium
- 16. Oktober 2025 – Pax Dei (PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 17. Oktober 2025 – Keeper (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 21. Oktober 2025 – Evil West (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 21. Oktober 2025 – Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
The Casting of Frank Stone ist gut , aber besitze ich bereits selbst.
Grinch werde ich mir mal anschauen
Für uns wieder mal ein mega Monat. Super Markt Simulator, the Grinch, keeper. Evil West, vielleicht komm ich dieses mal dazu es zu spielen
Hat der GP Premium jetzt auch ne Relevanz für den PC oder warum landen in Premium PC-Spiele?
Abgesehen davon interessiert mich erstmal nur The Outer Worlds 2 und vllt Ninja Gaiden 4.
premium hat pc und Konsole zusammen
Nix dabei!
„jetzt mit Game Pass Premium“ liest sich wirklich weird 😅