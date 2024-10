Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche

Autor:, in / Xbox Game Pass

Nachdem der Kracher Call of Duty: Black Ops 6 in der letzten Woche im Xbox Game Pass eingeschlagen ist, schauen wir kurz, was euch diese Woche erwartet.

Zwei Spiele werden diese Woche dem Xbox Game Pass hinzugefügt. Demnach wird das Abenteuer Ashen am Dienstag eintreffen, gefolgt von Dead Island 2 am Donnerstag.

Für November sind hingegen schon StarCraft: Remastered und StarCraft II: Campaign Collection bekannt.

Hier die Liste mit den nächsten Spielen im Game Pass.

Xbox Game Pass – Oktober 2024

29. Oktober 2024 – Ashen (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

31. Oktober 2024 – Dead Island 2 (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

05. November 2024 – StarCraft: Remastered (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

05. November 2024 – StarCraft II: Campaign Collection (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass