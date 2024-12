Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche

Autor:, in / Xbox Game Pass

Xbox Game Pass-Abonnenten dürfte es auch im Dezember so schnell nicht langweilig werden, denn es stehen einige spannende Spiele im Abo an. Damit ihr euch schon einmal vorbereiten könnt auf das, was euch erwartet, gibt es hier eine Liste für euch.

Xbox Game Pass Dezember 2024

09. Dezember 2024 – Indiana Jones und der Große Kreis (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

10. Dezember 2024 – Wildfrost (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

12. Dezember 2024 – Hunt: Showdown 1896

12. Dezember 2024 – For the King II

