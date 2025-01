Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche

Autor:, in / Xbox Game Pass

Die neue Woche beginnt für Xbox Game Pass-Abonnenten mit einer Vielzahl von vielversprechenden Spielen. Während Ninja Gaiden 2 Black erst vergangene Woche überraschend im Abo veröffentlicht wurde.

Xbox Game Pass – Januar 2025

28. Januar 2025 – Eternal Strands (Cloud, Konsole und PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

28. Januar 2025 – Orcs Must Die! Deathtrap (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

29. Januar 2025 – Shady Part of Me (Cloud, Konsole und PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

30. Januar 2025 – Sniper Elite: Resistance (Cloud, Konsole und PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

31. Januar 2025 – Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

Insgesamt sind fünf neue Spiele allein in dieser Woche dabei. Doch es kommt noch besser, denn in unserer Xbox Game Pass Top-Liste könnt ihr euch zahlreiche Spiele anschauen, die ebenfalls in diesem Jahr im Abo landen.