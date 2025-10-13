Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche

Eine neue Woche bricht an und somit stehen auch schon wieder Spiele für den Xbox Game Pass bereit. Damit ihr jetzt schon wisst, was euch erwartet, gibt es hier die vollständige Liste:
Xbox Game Pass – Oktober 2025
- 14. Oktober 2025 –The Casting of Frank Stone (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 15. Oktober 2025 – Ball x Pit (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 15. Oktober 2025 – The Grinch: Christmas Adventures (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 15. Oktober 2025 – Eternal Strands (Cloud, PC und Xbox Series X|S) jetzt mit Game Pass Premium
- 15. Oktober 2025 – He Is Coming Game Preview (PC) jetzt mit Game Pass Premium
- 15. Oktober 2025 – Ninja Gaiden 2 Black (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium
- 16. Oktober 2025 – Pax Dei (PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 17. Oktober 2025 – Keeper (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Auf welches Spiel freut ihr euch?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da schau ich mal den Frank an
Mal schauen was Frank so zu bieten hat
Freu mich auf einige dieser Woche
Eine gute Woche 🙂
Frank Stein könnte mal einen Blick wert sein
Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich darauf freue aber bin gespannt auf Ninja Gaiden 4 und Keeper – auch wie Sie auf dem Ally laufen werden 👀
Das Beste kommt zum Schluss. Wie früher auf dem Essensteller.
So viele Games und so wenig Zeit… Ende Oktober freu ich mich aber am Meisten auf Power Wash 2.
Auf Keeper bin ich gespannt.