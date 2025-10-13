Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche

Die neue Woche hat wieder einige Spiele im Xbox Game Pass zu bieten.

Eine neue Woche bricht an und somit stehen auch schon wieder Spiele für den Xbox Game Pass bereit. Damit ihr jetzt schon wisst, was euch erwartet, gibt es hier die vollständige Liste:

Xbox Game Pass – Oktober 2025

14. Oktober 2025 –The Casting of Frank Stone (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

15. Oktober 2025 – Ball x Pit (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

15. Oktober 2025 – The Grinch: Christmas Adventures (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

15. Oktober 2025 – Eternal Strands (Cloud, PC und Xbox Series X|S) jetzt mit Game Pass Premium

15. Oktober 2025 – He Is Coming Game Preview (PC) jetzt mit Game Pass Premium

15. Oktober 2025 – Ninja Gaiden 2 Black (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium

16. Oktober 2025 – Pax Dei (PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

17. Oktober 2025 – Keeper (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Auf welches Spiel freut ihr euch?