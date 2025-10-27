Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche

Im Xbox Game Pass gibt es diese Woche gleich zwei neue Spiele für euch. Halls of Torment und The Outer Worlds 2 warten nur darauf von euch entdeckt zu werden.
Damit ihr pünktlich loslegen könnt, solltet ihr jetzt schon einmal den Pre-Load starten.
Xbox Game Pass – Oktober 2025
- 28. Oktober 2025 – Halls of Torment (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 29. Oktober 2025 – The Outer Worlds 2 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Dazu gibt es einen ersten kleinen Vorgeschmack auf die Spiele im November!
Xbox Game Pass – November 2025
- 04. November 2025 – 1000xResist (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 04. November 2025 – Football Manager 26 (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 04. November 2025 – Football Manager 26 Console (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auf den footballmanager freue ich mich