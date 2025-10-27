Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche

Das Xbox Game Pass-Angebot füllt sich auch in der neuen Woche wieder. Hier sind alle Spiele aufgelistet, auf die ihr euch schon freuen dürft.

Im Xbox Game Pass gibt es diese Woche gleich zwei neue Spiele für euch. Halls of Torment und The Outer Worlds 2 warten nur darauf von euch entdeckt zu werden.

Damit ihr pünktlich loslegen könnt, solltet ihr jetzt schon einmal den Pre-Load starten.

Xbox Game Pass – Oktober 2025

28. Oktober 2025 – Halls of Torment (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

29. Oktober 2025 – The Outer Worlds 2 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Dazu gibt es einen ersten kleinen Vorgeschmack auf die Spiele im November!

Xbox Game Pass – November 2025

04. November 2025 – 1000xResist (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

04. November 2025 – Football Manager 26 (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

04. November 2025 – Football Manager 26 Console (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass