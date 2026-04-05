Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche

Xbox Game Pass nächste Woche mit zwei neuen Spielen jetzt offiziell bestätigt.

Der Xbox Game Pass erhält in der kommenden Woche (bisher) zwei weitere Neuzugänge: Final Fantasy IV erscheint am 7. April 2026, gefolgt von Tiny Bookshop am 10. April 2026.

Mit Final Fantasy IV wird ein klassisches Rollenspiel in das Abo aufgenommen, das als einer der prägenden Titel des Genres gilt. Die Geschichte, das Kampfsystem und die Charakterentwicklung haben das JRPG-Genre nachhaltig beeinflusst und machen den Titel bis heute relevant.

Nur wenige Tage später folgt mit Tiny Bookshop ein deutlich ruhigeres Spielerlebnis. Im Mittelpunkt steht hier ein kleines Buchgeschäft, das verwaltet und individuell gestaltet werden kann, während gleichzeitig eine erzählerische Komponente und Interaktionen mit verschiedenen Charakteren im Vordergrund stehen.

Die beiden Neuzugänge zeigen erneut die Bandbreite des Xbox Game Pass, der sowohl klassische Rollenspiele als auch moderne Indie-Titel in seinem Angebot vereint. Damit wird das Portfolio gezielt erweitert und spricht unterschiedliche Spielertypen an.

Mit den kommenden Veröffentlichungen baut der Xbox Game Pass sein Angebot weiter aus und ergänzt das bestehende Line-up um zwei unterschiedliche, aber gleichermaßen interessante Titel.