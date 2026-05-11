Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche

Für den Xbox Game Pass steht in der Woche vom 11. bis 14. Mai 2026 eine neue Auswahl an Spielen bevor, die sowohl für Cloud, Konsole als auch PC veröffentlicht werden.

Den Auftakt macht am 11. Mai der Titel „Outbound“, der über Cloud, Konsole und PC verfügbar sein wird und im Rahmen von Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass erscheint.

Am 12. Mai folgen gleich mehrere Neuheiten: „Black Jacket“ sowie „Call of the Elder Gods“ werden für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld-Geräte und PC veröffentlicht und sind über Game Pass Ultimate und PC Game Pass spielbar.

Ebenfalls am 12. Mai kehrt „Elite Dangerous“ in den Katalog zurück und wird über Cloud und Konsole angeboten. Der Titel ist sowohl im Game Pass Ultimate als auch im Game Pass Premium enthalten.

Am 14. Mai erweitert sich das Angebot um zwei weitere große Titel. „DOOM: The Dark Ages“ ist für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC verfügbar und wird sowohl im Game Pass Premium als auch in Ultimate sowie PC Game Pass angeboten. Der Shooter ist teilweise bereits zugänglich.

Zeitgleich erscheint „Subnautica 2 (Game Preview)“, das ebenfalls über Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC spielbar sein wird und im Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass enthalten ist.

Xbox Game Pass – Mai 2026

11. Mai 2026 – Outbound (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

12. Mai 2026 – Black Jacket (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

12. Mai 2026 – Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

12. Mai 2026 – Elite Dangerous (Cloud and Konsole) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium

14. Mai 2026 – DOOM: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; bereits verfügbar mit Game Pass Ultimate and PC Game Pass

14. Mai 2026 – Subnautica 2 (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Die neue Spielewelle bringt somit weitere Highlights im Mai ins Abo. Doch was werdet ihr spielen?