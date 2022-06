Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

In der neuen Woche warten wieder einige neue Spiele im Xbox Game Pass-Abonnement auf euren Download. Dazu wurde bereits bekannt gegeben, dass es beim Xbox & Bethesda Showcase am 12. Juni 2022 verstärkt um das Thema „Xbox Game Pass“ gehen wird. Mitglieder dürfen also gespannt sein, welche Ankündigungen bei diesem Event enthüllt werden.

Bis dahin, könnt ihr euch auf folgende Spiele freuen:

Xbox Game Pass Juni 2022

07. Juni 2022 – Assassin’s Creed Origins (Cloud, Konsole und PC)

07. Juni 2022 – Chorus (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

07. Juni 2022 – Disc Room (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

07. Juni 2022 – Spacelines from the Far Out (Konsole und PC) ID @Xbox

Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten?