Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

In der neuen Woche können sich alle Xbox Game Pass-Abonnenten auf neue Spiele freuen. Mit dabei ist die geballte Ladung an neuen Spielen von Riot Games für den PC. Aber auch Xbox-Spieler dürfen sich auf neue Games freuen.

Xbox Game Pass Dezember 2022

12. Dezember 2022 – League of Legends (PC)

12. Dezember 2022 – League of Legends: Wildrift (PC)

12. Dezember 2022 – Legends of Runeterra (PC)

12. Dezember 2022 – Teamfight Tactics (PC)

12. Dezember 2022 – Valorant (PC)

13. Dezember 2022 – High on Life

13. Dezember 2022 – Infinite Guitars

13. Dezember 2022 – Potion Craft

15. Dezember 2022 – Rainbow Billy

Darüber hinaus sollte eigentlich die Game of the Year Edition von Hot Wheels Unleashed am 15. Dezember 2022 erscheinen, doch der Termin wurde verschoben, wie wir bereits berichtet haben.

Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder sollten sich darüber hinaus das Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition Upgrade, das es für kurze Zeit als Perk gibt, nicht entgehen lassen.