Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo

Zwei Top-Titel diese Woche im Xbox Game Pass Ultimate!

In dieser Woche erscheinen mit Gears of War: Reloaded und Dragon Age: The Veilguard zwei große Neuveröffentlichungen im Xbox Game Pass Ultimate.

Beide Spiele können sowohl über Cloud als auch auf PC und Xbox Series X|S gespielt werden und erweitern das Abo um zwei der wichtigsten Titel des Jahres.

Xbox Game Pass – August 2025

26. August 2025 – Gears of War: Reloaded (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

28. August 2025 – Dragon Age: The Veilguard (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Welches der beiden Spiele werdet ihr garantiert ausprobieren?