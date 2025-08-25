Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo

In dieser Woche erscheinen mit Gears of War: Reloaded und Dragon Age: The Veilguard zwei große Neuveröffentlichungen im Xbox Game Pass Ultimate.
Beide Spiele können sowohl über Cloud als auch auf PC und Xbox Series X|S gespielt werden und erweitern das Abo um zwei der wichtigsten Titel des Jahres.
Xbox Game Pass – August 2025
- 26. August 2025 – Gears of War: Reloaded (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 28. August 2025 – Dragon Age: The Veilguard (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Welches der beiden Spiele werdet ihr garantiert ausprobieren?
Gears werd ich klar zocken, Dragon age kannst echt vergessen.
Leider falsch. Veilguard macht echt Spaß.
teilweise, hat aber starke Abnutzerscheinungen.
Und wer auf ein klassiches dragon age steht, wird hier absolut nichts mit afangen können.
„Und wer auf ein klassiches dragon age steht, wird hier absolut nichts mit afangen können.“
Für die gibt es mehr als genug CRPGs, die eher klassisch sind. Allen voran natürlich Baldur´s Gate III
nur halt kein dragon Age mehr 😉
Gears werde ich ewohl spielen.
Dragon Age würde mich zwar interessieren, aber keine Zeit dafür. Vor allem würde mich dabei interessieren, ob es grundsätzlich ein gutes Spiel ist, aber aufgrund vom Thema Woke kritisiert wird. Und wenn, ob gerechtfertigt oder nicht.
Naja, vielleicht irgendwann mal. Jetzt stehen erstmal Gears of War und Metal Gear an.
Verstehe was du meinst, grundsätzlich kann man dies aber den meisten Kommentaren entnehmen.
Ja Grundsätzlich ist es ein gutes Spiel, dieser „woke“ kram ist aber wohl unerträglich für viele, mir als jemand der nicht drüber nach denkt und dem es egal ist, war es dies auch im Spiel.
Dazu kommt die Kritik, es ist kein Dragon Age mehr, ja auch das stimmt es ist ein gutes RPG dem ein anderer Name besser getan hätte oder ein klarer Hinweis auf ein Spinnoff.
Dennoch ein solides gutes Spiel zu mindestens auf einem Potenten Pc auch ganz ansehnlich und technisch top
Es ist ein gutes Spiel aber kein gutes Dragon Age.
Für Leute die Dragon Age mögen, alle Stärken die DA hatte gibt es bei Veilguard nicht.
Große Namen, aber nichts für mich dabei dieses Mal.
Gears interessiert mich absolut gar nicht und bei Dragon Age ist eigentlich nur Origins, was ich vielleicht irgendwann nochmal nachholen möchte.
Werde beide mal antesten, sobald etwas Luft ist 🙂 im Moment gibt es genug bessere Gamepass Spiele die Vorrang haben xD