Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo

Xbox Game Pass startet in eine neue Woche voller frischer Abenteuer und spannenden Neuzugängen!

Der Xbox Game Pass bringt euch in dieser Woche zwei neue Titel, die für abwechslungsreiche Unterhaltung sorgen.

Ab dem 19. November steht euch mit Moonlighter 2: The Endless Vault eine Spielvorschau zur Verfügung, die euch erneut in die Welt des abenteuerlustigen Ladenbesitzers führt.

Ihr erlebt eine Mischung aus Action, Erkundung und strategischer Verwaltung, während ihr euch durch prozedural generierte Dungeons kämpft und gleichzeitig euer Geschäft weiterentwickelt.

Am 20. November folgt Monsters are Coming! Rock & Road, ein weiterer Neuzugang im Game Pass, der euch mit seinem spielerischen Chaos und seinen humorvollen Elementen ein dynamisches Erlebnis bietet.

Xbox Game Pass – November 2025

19. November 2025 – Moonlighter 2: The Endless Vault (Spielvorschau)

20. November 2025 – Monsters are Coming! Rock & Road

Werdet ihr einen der genannten Spiele im Abo ausprobieren?