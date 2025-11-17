Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo

Xbox Game Pass startet in eine neue Woche voller frischer Abenteuer und spannenden Neuzugängen!

Der Xbox Game Pass bringt euch in dieser Woche zwei neue Titel, die für abwechslungsreiche Unterhaltung sorgen.

Ab dem 19. November steht euch mit Moonlighter 2: The Endless Vault eine Spielvorschau zur Verfügung, die euch erneut in die Welt des abenteuerlustigen Ladenbesitzers führt.

Ihr erlebt eine Mischung aus Action, Erkundung und strategischer Verwaltung, während ihr euch durch prozedural generierte Dungeons kämpft und gleichzeitig euer Geschäft weiterentwickelt.

Am 20. November folgt Monsters are Coming! Rock & Road, ein weiterer Neuzugang im Game Pass, der euch mit seinem spielerischen Chaos und seinen humorvollen Elementen ein dynamisches Erlebnis bietet.

Xbox Game Pass – November 2025

  • 19. November 2025 – Moonlighter 2: The Endless Vault (Spielvorschau)
  • 20. November 2025 – Monsters are Coming! Rock & Road

Werdet ihr einen der genannten Spiele im Abo ausprobieren?

  1. RappScallion 15680 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 17.11.2025 - 06:13 Uhr

    Beide sehen gut aus, wobei Moonlighter 2 auch wirklich hübsch ist. Erinnert an Tunic oder Zelda

  4. Katanameister 244700 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 17.11.2025 - 06:36 Uhr

    Moonlighter auf jeden Fall, das andere Spiel muss ich mir mal genauer ansehen.

  6. Drakeline6 178175 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 17.11.2025 - 07:11 Uhr

    nix dabei, ich hoffe es kommt noch was gutes.
    Bisher ein ziemlich schwacher Monat.

  8. BasDom 17540 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 17.11.2025 - 08:16 Uhr

    Ist so gar nichts für mich, schwacher Monat. Cod holt die Kuh da auch nicht vom Eis…

  10. AnCaptain4u 236355 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 17.11.2025 - 10:00 Uhr

    Moonlighter 2 werde ich dann gerne auf meinem Xbox Ally ausprobieren.

