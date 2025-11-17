Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo

Der Xbox Game Pass bringt euch in dieser Woche zwei neue Titel, die für abwechslungsreiche Unterhaltung sorgen.
Ab dem 19. November steht euch mit Moonlighter 2: The Endless Vault eine Spielvorschau zur Verfügung, die euch erneut in die Welt des abenteuerlustigen Ladenbesitzers führt.
Ihr erlebt eine Mischung aus Action, Erkundung und strategischer Verwaltung, während ihr euch durch prozedural generierte Dungeons kämpft und gleichzeitig euer Geschäft weiterentwickelt.
Am 20. November folgt Monsters are Coming! Rock & Road, ein weiterer Neuzugang im Game Pass, der euch mit seinem spielerischen Chaos und seinen humorvollen Elementen ein dynamisches Erlebnis bietet.
Xbox Game Pass – November 2025
- 19. November 2025 – Moonlighter 2: The Endless Vault (Spielvorschau)
- 20. November 2025 – Monsters are Coming! Rock & Road
Werdet ihr einen der genannten Spiele im Abo ausprobieren?
10 Kommentare
Beide sehen gut aus, wobei Moonlighter 2 auch wirklich hübsch ist. Erinnert an Tunic oder Zelda
Sieht beides interessant aus, ich freue mich!
Nichts interessantes dabei.
Moonlighter auf jeden Fall, das andere Spiel muss ich mir mal genauer ansehen.
Nix für mich
nix dabei, ich hoffe es kommt noch was gutes.
Bisher ein ziemlich schwacher Monat.
Moonlighter fand ich damals schon super
Ist so gar nichts für mich, schwacher Monat. Cod holt die Kuh da auch nicht vom Eis…
Werde ich beide suchten
Moonlighter 2 werde ich dann gerne auf meinem Xbox Ally ausprobieren.