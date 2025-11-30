Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo

Die neue Woche steht an und nicht nur der XboxDynasty Adventskalender glänzt mit täglichen Überraschungen, sondern auch der Xbox Game Pass.
Was euch in der kommenden Woche erwartet, erfahrt ihr hier:
Xbox Game Pass – Dezember 2025
- 01. Dezember 2025 – Marvel Cosmic Invasion (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 02. Dezember 2025 – Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 04. Dezember 2025 – ROUTINE (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Welches der drei Spiele werdet ihr ausprobieren?
Bin zu beschäftigt
Immer her damit, aber zur Zeit fesselt mich Cod und die Master Chief Collection
Werde alles ausprobieren
Werd ik beide ma ausprobieren, Lost Records: Bloom & Rage aber zuerst 😅✌🏻 danke für die Info
Bin absolut versorgt mit Motorfest und BF
Vielleicht mal Routine antesten.
Bisher nichts interessantes dabei. Bin gespannt welche noch für Dezember hinzukommen.