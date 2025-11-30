Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo

Für die neue Woche sind ein paar Spiele für den Xbox Game Pass bereits bekannt. Erfahrt hier, welche Spiele in der kommenden Woche im Abo landen.

Die neue Woche steht an und nicht nur der XboxDynasty Adventskalender glänzt mit täglichen Überraschungen, sondern auch der Xbox Game Pass.

Was euch in der kommenden Woche erwartet, erfahrt ihr hier:

Xbox Game Pass – Dezember 2025

01. Dezember 2025 – Marvel Cosmic Invasion (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

02. Dezember 2025 – Lost Records: Bloom & Rage (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

04. Dezember 2025 – ROUTINE (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Welches der drei Spiele werdet ihr ausprobieren?