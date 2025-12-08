Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo

Die letzte Ladung Xbox Game Pass-Spiele im Jahr 2025 steht an.

Die letzten Xbox Game Pass-Spiele des Jahres erwarten euch in der aktuellen Kalenderwoche. Auf was ihr euch freuen dürft, erfahrt ihr hier:

Xbox Game Pass – Dezember 2025

09. Dezember 2025 – A Game About Digging A Hole (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

09. Dezember 2025 – Death Howl (Handheld & PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

09. Dezember 2025 – Dome Keeper (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

10. Dezember 2025 – Mortal Kombat 1 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

11. Dezember 2025 – Bratz: Rhythm & Style (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass