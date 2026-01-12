Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo

Zum Start in die neue Woche erweitert der Xbox Game Pass sein Line‑up um zwei Releases, die unterschiedlicher kaum sein könnten und dennoch für frischen Schwung im Abo sorgen. Während der eine Titel euch in ein weitläufiges Sci‑Fi‑Universum entführt, setzt der andere auf farbenfrohe Leichtigkeit und familienfreundliche Erkundung.

Am 13. Januar 2026 landet Star Wars Outlaws im Abo und steht über Cloud, PC und Xbox Series X|S bereit. Nur zwei Tage später, am 15. Januar 2026, folgt My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery.

Xbox Game Pass – Januar 2026

13. Januar 2026 – Star Wars Outlaws (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

15. Januar 2026 – My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Console, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Damit liefert die Woche im Game Pass eine abwechslungsreiche Mischung aus groß inszenierter Sci‑Fi‑Action und entspanntem Familien‑Entertainment. Auf welches der beiden Spiele freut ihr euch?