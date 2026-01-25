Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo

Xbox Game Pass startet mit fünf frischen Spielen in die neue Woche – darunter ein großes Warhammer‑Highlight.

Zum Start der neuen Woche erweitert Microsoft das Xbox Game Pass Angebot um mehrere Titel, die unterschiedliche Genres abdecken und sowohl PC‑Spieler als auch Konsolenfans ansprechen. Die Auswahl reicht von philosophischem Puzzle‑Design über stylische Action bis hin zu einem der größten Shooter‑Releases des Monats.

Den Anfang macht am 27. Januar 2026 The Talos Principle 2, das für PC sowie Xbox Series X|S verfügbar wird. Der Nachfolger des gefeierten Rätselabenteuers setzt erneut auf anspruchsvolle Denkaufgaben und eine atmosphärische Welt, die sich an Spieler richtet, die gerne in komplexe Puzzlemechaniken eintauchen.

Am 28. Januar 2026 folgen gleich zwei weitere Titel. Anno Mutationem erscheint für Cloud, PC und Konsole und kombiniert Side‑Scroller‑Action mit Rollenspielelementen und einem markanten Neon‑Look. Ebenfalls am selben Tag stößt Drop Duchy hinzu, das ebenfalls auf Cloud, PC und Konsole spielbar ist und mit seinem strategischen Ansatz eine ganz andere Zielgruppe anspricht.

Der 29. Januar 2026 bringt zwei weitere Ergänzungen. Für PC‑Spieler steht das MySims Cozy Bundle bereit, das eine Sammlung entspannter Simulationserlebnisse bietet. Parallel dazu erscheint Warhammer 40,000 Space Marine II im Game Pass, verfügbar über Cloud, PC und Xbox Series X|S.

Der Titel zählt zu den prominentesten Neuzugängen der Woche und richtet sich an Spieler, die intensive Action im Warhammer‑Universum suchen.

Xbox Game Pass – Januar 2026

27. Januar 2026 – The Talos Principle 2 (PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

28. Januar 2026 – Anno: Mutationem (Cloud, PC und Konsole) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

28. Januar 2026 – Drop Duchy (Cloud, PC und Konsole) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

29. Januar 2026 – MySims: Cozy Bundle (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

29. Januar 2026 – Warhammer 40,000: Space Marine II (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Mit diesen fünf Spielen deckt der Game Pass erneut ein breites Spektrum ab und bietet Abonnenten eine abwechslungsreiche Auswahl für die kommenden Tage.