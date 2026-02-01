Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo

Der Februar startet gemütlich, aber mit zwei Titeln, die euch direkt in völlig unterschiedliche Welten ziehen. Egal, ob ihr Lust auf ein ungewöhnliches, atmosphärisches Abenteuer habt oder einen klassischen JRPG‑Meilenstein nachholen wollt – der Game Pass liefert.

Indika – ab 2. Februar 2026

(Cloud, PC, Xbox Series X|S – Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

Mit Indika bekommt ihr ein Spiel, das sich kaum in eine Schublade stecken lässt. Es mischt surreale Bilder, religiöse Symbolik und eine fast schon träumerische Erzählweise zu einem Erlebnis, das euch eher mit Fragen zurücklässt, als klare Antworten zu geben. Wer ungewöhnliche Indie‑Projekte liebt, sollte hier unbedingt reinschauen.

Final Fantasy II – ab 3. Februar 2026

(Cloud, PC, Xbox Series X|S – Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass)

Nur einen Tag später könnt ihr euch auf einen echten Klassiker freuen: Final Fantasy II. Die Neuauflage bringt euch zurück zu den Wurzeln der Serie – mit dem berühmten Level‑durch‑Benutzung‑System, ikonischen Figuren und einem Stück JRPG‑Geschichte, das viele von euch vielleicht noch nie selbst gespielt haben. Perfekt für alle, die die Reihe komplett erleben wollen.