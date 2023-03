Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen nächste Woche im Abo

Erst gestern erschien Sid Meier’s Civilization VI im Abo und heute – Mitte März – wagen wir einen kleinen Ausblick auf die bereits bekannten Spiele für den Xbox Game Pass für den Rest des Monats.

Dabei gilt es zu beachten, dass die neuen Spiele für März 2023 noch nicht von Microsoft offiziell angekündigt wurden. Das einzige bisher angekündigte Spiel ist Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition (Konsole und PC). Das Spiel erscheint bereits am 21. März 2023.

Dazu sind noch folgende Titel bekannt, die im März erscheinen und direkt zur Veröffentlichung im Abo landen. Mit dabei sind MLB The Show 23 (28. März), Infinite Guitars (31. März) und Way to the Woods (30. März).

Xbox Game Pass März 2023

21. März 2023 – Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition (Konsole und PC)

21. März 2023 – MLB The Show 23

30. März 2023 – Infinite Guitars

30. März 2023 – Way to the Woods

Auf welche bereits bekannten Spiele freut ihr euch?