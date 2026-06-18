Xbox Game Pass: Diese Spiele fliegen Ende Juni aus dem Abo

Microsoft hat die nächsten Abgänge aus dem Xbox Game Pass für Ende Juni bestätigt.

Zum Monatsende müssen sich Abonnenten des Xbox Game Pass von mehreren bekannten Titeln verabschieden. Microsoft hat bestätigt, welche Spiele den Katalog am 30. Juni 2026 verlassen werden.

Besonders auffällig ist der Abschied gleich mehrerer bekannter Spiele, darunter Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und das beliebte Roguelike-Kartenspiel Slay the Spire.

Folgende Titel werden am 30. Juni aus dem Xbox Game Pass entfernt:

Xbox Game Pass – Entfernungen 30. Juni 2026

Mecha Break (Cloud, Konsole und PC)

Payday 2 (Konsole)

Rise of Tomb Raider (Cloud, Konsole und PC)

Tomb Raider (Cloud, Konsole und PC)

Slay the Spire (Cloud, Konsole und PC)

Ultimate Chicken Horse (Cloud, Konsole und PC)

Volcano Princess (Cloud, Konsole und PC)

Unpacking (Cloud, Konsole und PC)

Wer einen der genannten Titel noch spielen oder offene Erfolge freischalten möchte, sollte dies vor dem Monatsende erledigen. Wie üblich erhalten Game-Pass-Mitglieder vor der Entfernung zudem die Möglichkeit, die Spiele mit einem Rabatt dauerhaft zu erwerben.