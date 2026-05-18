Xbox Game Pass: Diese Spiele fliegen Ende Mai aus dem Abo

Zur Mitte des Monats Mai zeichnet sich bereits die nächste Rotation im Xbox Game Pass ab, denn mehrere Spiele werden das Abo-Angebot bald verlassen.
Wie Microsoft bestätigt hat, stehen fünf Titel nur noch bis zum 31. Mai 2026 im Xbox Game Pass zur Verfügung. Danach werden sie aus dem Katalog entfernt und sind ohne separaten Kauf nicht mehr spielbar.
Betroffen sind unter anderem Metaphor: ReFantazio, Persona 4 Golden und Against the Storm. Die Spiele sind auf Konsole, Cloud und PC verfügbar und können bis zum Stichtag weiterhin im Rahmen des Abonnements gespielt werden.
Xbox Game Pass – Entfernungen 31. Mai 2026
- Metaphor: ReFantazio (Konsole, Cloud und PC)
- Spray Paint Simulator (Konsole, Cloud und PC)
- Against the Storm (Konsole, Cloud und PC)
- Persona 4 Golden (Konsole, Cloud und PC)
- Crypt Custodian (Konsole, Cloud und PC)
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Kann alles meinetwegen weg