Xbox Game Pass: Diese Spiele fliegen heute aus dem Abo raus

Der Xbox Game Pass erfährt erneut eine planmäßige Anpassung seines Spieleangebots. Wie immer werden Ende des Monats einige Titel aus dem Abonnement entfernt, um Platz für neue Veröffentlichungen zu machen.
Xbox Game Pass – Entfernungen Oktober 2025
- 31. Oktober 2025 – Jusant
- 31. Oktober 2025 – Metal Slug Tactics
- 31. Oktober 2025 – Return to Monkey Island
Werdet ihr ein Spiel vermissen?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
Nein. 👋🏻
Jusant war sehr schön. Gerne durchgespielt.
Money Island ist wirklich toll geworden, auch wenn viele den Grafik Stil nicht mochten
Zählen EA Play Spiele eigentlich nicht als Gamepass Spiele? Ich muss jedes mal ein Gamepass Spiel laufen lassen, um die Reward-punkte holen zu können, obwohl ich zur Zeit Dragon Age Inquisition über EA Play spiele
Probier das doch mal aus und dann berichte uns.
Davon werde ich keines vermissen.
Da ist jetzt nichts dabei, was ich vermissen werde
Monkey Island war toll. Habe ich vor 3 Monaten endlich mal gespielt 👍
Kann alles raus, nichts wichtiges dabei.
Metal Slug Tactics war ganz nett.