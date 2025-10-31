Xbox Game Pass: Diese Spiele fliegen heute aus dem Abo raus

Heute werden wieder Spiele aus dem Xbox Game Pass-Abo entfernt. Hier gibt es die Liste aller Spiele, die heute rausfliegen!

Der Xbox Game Pass erfährt erneut eine planmäßige Anpassung seines Spieleangebots. Wie immer werden Ende des Monats einige Titel aus dem Abonnement entfernt, um Platz für neue Veröffentlichungen zu machen.

Xbox Game Pass – Entfernungen Oktober 2025

31. Oktober 2025 – Jusant

31. Oktober 2025 – Metal Slug Tactics

31. Oktober 2025 – Return to Monkey Island

Werdet ihr ein Spiel vermissen?