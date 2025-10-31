Xbox Game Pass: Diese Spiele fliegen heute aus dem Abo raus

Heute werden wieder Spiele aus dem Xbox Game Pass-Abo entfernt. Hier gibt es die Liste aller Spiele, die heute rausfliegen!

Der Xbox Game Pass erfährt erneut eine planmäßige Anpassung seines Spieleangebots. Wie immer werden Ende des Monats einige Titel aus dem Abonnement entfernt, um Platz für neue Veröffentlichungen zu machen.

Xbox Game Pass – Entfernungen Oktober 2025

  • 31. Oktober 2025 – Jusant
  • 31. Oktober 2025 – Metal Slug Tactics
  • 31. Oktober 2025 – Return to Monkey Island

Werdet ihr ein Spiel vermissen?

  3. Banshee3774 129672 XP Man-at-Arms Onyx | 31.10.2025 - 06:08 Uhr

    Money Island ist wirklich toll geworden, auch wenn viele den Grafik Stil nicht mochten

  4. Mysterio 35055 XP Bobby Car Raser | 31.10.2025 - 06:21 Uhr

    Zählen EA Play Spiele eigentlich nicht als Gamepass Spiele? Ich muss jedes mal ein Gamepass Spiel laufen lassen, um die Reward-punkte holen zu können, obwohl ich zur Zeit Dragon Age Inquisition über EA Play spiele

Hinterlasse eine Antwort