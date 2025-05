Xbox Game Pass: Diese Spiele fliegen in Kürze aus dem Abo

In Kürze werden gleich mehrere Titel aus dem Xbox Game Pass Abo-Dienst entfernt und das sowohl auf Konsole, PC als auch über die Cloud.

Zu den Spielen, die bald nicht mehr zur Verfügung stehen, gehört Cassette Beasts, ein kreatives Indie-Rollenspiel, das euch mit seinem charmanten Pixelstil und innovativem Kampfsystem in eine ungewöhnliche Monster-Sammelwelt entführt. Auch Firework, ein atmosphärisches Mystery-Spiel exklusiv für den PC, verabschiedet sich bald aus dem Katalog.

Besonders schmerzhaft könnte der Wegfall von Remnant 2 sein! Ein herausfordernder Koop-Shooter mit düsterem Fantasy-Setting, der mit packenden Kämpfen und variabler Weltgestaltung viele von euch begeistert hat.

Ebenfalls betroffen ist Humanity, ein ungewöhnliches Puzzle-Spiel mit künstlerischem Anspruch, das Spieler mit seinen philosophischen Themen und fordernden Levels zum Nachdenken bringt. Komplettiert wird die Liste von Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer, einer verrückten Retro-Ballerei, die sich selbst nicht ganz ernst nimmt und euch mit überdrehtem Humor und rasanter Action in den Bann ziehen will.

Xbox Game Pass – Entfernungen – 31. Mai 2025

Cassette Beasts (Cloud, Konsole und PC)

Firework (PC)

Humanity (Cloud, Konsole und PC)

Remnant 2 (Cloud, Konsole und PC)

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Cloud, Konsole und PC)

Wenn euch einer dieser Titel besonders ans Herz gewachsen ist, könnt ihr als Game Pass-Mitglieder beim Kauf bis zu 20 % sparen und die Spiele dauerhaft behalten. Nutzt also die verbleibende Zeit, bevor diese Spiele am 31. Mai aus dem Angebot verschwinden.