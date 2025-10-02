Xbox Game Pass: Diese Spiele fliegen Mitte Oktober aus dem Abo

Verabschiedet euch von diesen Spielen, die Mitte des Monats aus dem Xbox Game Pass entfernt werden.

Mit dem Beginn des neuen Monats hat Microsoft die Spiele vorgemerkt, die schon bald aus dem Katalog des Xbox Game Pass genommen werden.

Für Mitte Oktober wurden diese vier Spiele auf Konsolen und PC vorgemerkt, die nur noch bis zum 15. Oktober spielbar sind.

Wer die genannten Spiele darüber hinaus spielen möchte, kann sie dauerhaft erwerben.

Da Microsoft den Mitgliederrabatt von bis zu 20 % entfernt hat, solltet ihr gegebenenfalls die Preise im Store einmal selbst checken, da uns aktuell noch Rabatte für diese Spiele angezeigt werden.

Xbox Game Pass – Entfernungen 15. Oktober 2025

Cocoon (Konsole und PC)

Donut County (Konsole und PC)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Die Mutanten sind los (Konsole und PC)

Core Keeper (Konsole und PC)