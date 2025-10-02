Xbox Game Pass: Diese Spiele fliegen Mitte Oktober aus dem Abo

Verabschiedet euch von diesen Spielen, die Mitte des Monats aus dem Xbox Game Pass entfernt werden.

Mit dem Beginn des neuen Monats hat Microsoft die Spiele vorgemerkt, die schon bald aus dem Katalog des Xbox Game Pass genommen werden.

Für Mitte Oktober wurden diese vier Spiele auf Konsolen und PC vorgemerkt, die nur noch bis zum 15. Oktober spielbar sind.

Wer die genannten Spiele darüber hinaus spielen möchte, kann sie dauerhaft erwerben.

Da Microsoft den Mitgliederrabatt von bis zu 20 % entfernt hat, solltet ihr gegebenenfalls die Preise im Store einmal selbst checken, da uns aktuell noch Rabatte für diese Spiele angezeigt werden.

Xbox Game Pass – Entfernungen 15. Oktober 2025

  • Cocoon (Konsole und PC)
  • Donut County (Konsole und PC)
  • Teenage Mutant Ninja Turtles: Die Mutanten sind los (Konsole und PC)
  • Core Keeper (Konsole und PC)

  2. Robilein 1160430 XP Xboxdynasty Legend Gold | 02.10.2025 - 16:02 Uhr

    Donut County kann ich noch jedem empfehlen. Ein so chilliges Spiel. Macht richtig Spaß.

  5. RappScallion 8900 XP Beginner Level 4 | 02.10.2025 - 16:47 Uhr

    Cocoon war echt genial. Die Idee, Welten transportabel zu machen und mitschleppen zu können um sie zu betreten, oder als Fähigkeit zu benutzen, war wirklich einzigartig. Wenn man dann mehrere Welten hat und abwechselnd mal hier, mal da rein muss, fängt einem an die Rübe zu rauchen.

  8. Gunslinger 19430 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 02.10.2025 - 17:21 Uhr

    Macht doch nix, dafür haben die Ultimate Abonnenten doch jetzt die ollen Kamellen… ähem… hochwertigen Klassiker von Ubisoft!

