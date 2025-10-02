Xbox Game Pass: Diese Spiele fliegen Mitte Oktober aus dem Abo

Mit dem Beginn des neuen Monats hat Microsoft die Spiele vorgemerkt, die schon bald aus dem Katalog des Xbox Game Pass genommen werden.
Für Mitte Oktober wurden diese vier Spiele auf Konsolen und PC vorgemerkt, die nur noch bis zum 15. Oktober spielbar sind.
Wer die genannten Spiele darüber hinaus spielen möchte, kann sie dauerhaft erwerben.
Da Microsoft den Mitgliederrabatt von bis zu 20 % entfernt hat, solltet ihr gegebenenfalls die Preise im Store einmal selbst checken, da uns aktuell noch Rabatte für diese Spiele angezeigt werden.
Xbox Game Pass – Entfernungen 15. Oktober 2025
- Cocoon (Konsole und PC)
- Donut County (Konsole und PC)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Die Mutanten sind los (Konsole und PC)
- Core Keeper (Konsole und PC)
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
21 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nur noch schlechte Nachrichten.🤣
😂
Und alles wegen der Xbox Series S! 🤣
Ok der war echt gut. 😃😂
2019, also vor der Series S, waren die Preise noch ganz anders. Verdammte Series S!😭
Danke für den Lacher😂👍
Microsoft würde das jetzt als positive Neuigkeit verkaufen: „wir machen für euch die Qual der Wahl erträglicher!“ 😂
Donut County kann ich noch jedem empfehlen. Ein so chilliges Spiel. Macht richtig Spaß.
Ist es das mit dem schwarzen Loch?
Ja genau das. Klasse Spiel👍
Ja, war spaßig. Genauso das Spiel mit der Wolke. Name vergessen
Rain in your Parade. Ja das war genauso genial wie Donut county. Und ohne den gamepass hätte ich die zwei spiele nie auf dem Schirm gehabt
Genial
Kann dem Kommentar so zustimmen. Genauso geht’s bei mir👍
Kann ich nur zustimmen. Eines der seltenen Spiele, die ich zweimal durchgespielt habe.
Da sieht man es braucht nicht immer riesige Budgets oder krasse Grafik damit ein Spiel gut ist.
Nichts was ich vermissen werde 🙂
Werde ich nichts vermissen.
Cocoon war echt genial. Die Idee, Welten transportabel zu machen und mitschleppen zu können um sie zu betreten, oder als Fähigkeit zu benutzen, war wirklich einzigartig. Wenn man dann mehrere Welten hat und abwechselnd mal hier, mal da rein muss, fängt einem an die Rübe zu rauchen.
Werde keins davon vermissen.
Keine Hochkaräter, ist zu verkraften.
Macht doch nix, dafür haben die Ultimate Abonnenten doch jetzt die ollen Kamellen… ähem… hochwertigen Klassiker von Ubisoft!