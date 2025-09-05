Xbox Game Pass: Diese Spiele fliegen raus aus dem Abo im September

Letzte Chance für Kult und Taktik: Diese drei Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. September!

Am 15. September verschwinden drei beliebte Titel aus dem Xbox Game Pass-Katalog für Cloud, Konsole und PC. Ihr habt noch ausreichend Zeit, sie zu erleben, bevor sie aus dem Abo entfernt werden. Wer die Spiele dauerhaft behalten möchte, kann sie mit einem Mitgliedschaftsrabatt von bis zu 20 Prozent erwerben.

All You Need is Help ist ein charmantes Koop-Puzzlespiel, in dem ihr mit flauschigen Würfelwesen zusammenarbeitet, um knifflige Rätsel zu lösen. Der Titel überzeugt durch originelles Design und gemeinschaftliches Gameplay.

Wargroove 2 bietet euch rundenbasierte Strategie im Stil klassischer Taktikspiele. Mit drei verzweigten Kampagnen, einem Roguelike-Modus und neuen Bedrohungen ist es ein Muss für Fans von Advance Wars und Fire Emblem.

We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie ist eine überarbeitete Version des kultigen Originals. Ihr rollt euren Katamari durch die Welt und sammelt alles ein, was euch begegnet – ein skurriles, unterhaltsames Erlebnis mit verbesserter Grafik und neuen Inhalten.

Xbox Game Pass – Entfernungen September 2025

All You Need is Help (Cloud, Konsole und PC)

Wargroove 2 (Cloud, Konsole und PC)

We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie (Cloud, Konsole und PC)

Wenn ihr eines dieser Spiele noch nicht ausprobiert habt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Danach heißt es: entweder kaufen oder auf ein mögliches Comeback im Game Pass hoffen!