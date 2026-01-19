Xbox Game Pass: Diese Spiele gibt es in der neuen Woche im Abo

Der Xbox Game Pass füllt sich diese Woche mit zwei klasse Spielen. Mit Resident Evil Village kehrt eines der bekanntesten Horrorabenteuer der letzten Jahre in den Abo Dienst zurück.
Der Titel setzt auf eine Mischung aus bedrückender Atmosphäre, intensiven Actionmomenten und der markanten Ego Perspektive, die die Reihe seit dem siebten Teil prägt.
Parallel dazu erscheint Mio Memories in Orbit, ein stilistisch völlig anderes Erlebnis. Das Spiel kombiniert eine futuristische Welt mit präzisem Plattforming und einem starken Fokus auf Erkundung.
Xbox Game Pass – Januar 2026
- 20. Januar 2026 – Resident Evil Village (Cloud, Console und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 20. Januar 2026 – Mio: Memories in Orbit (Cloud, Handheld, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Welches der beiden Spiele werdet ihr zuerst ausprobieren?
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
RE: Village kann ich jedem empfehlen der mit dem Genre etwas anfangen kann, aber an seine Gesundheit denkt 😉
Die Schreckmomente wurden entschärft wofür ich sehr dankbar war!
Teil 7 machte mich fertig.
Das Setting fand ich sehr gut!
gerade weil das so belanglos gegenüber Teil 7 war habe ich das nie zu ende gespielt und mich erst wieder mit den Remakes die danach kamen mit der Serie wieder versöhnt ich hoffe Teil 9 wird mehr wie Teil 7 oder 4 und nicht wie Teil 8
Das verstehe ich, wenn jemand den High-End Nervenkitzel braucht, für den ist das Spiel nicht so spannend. Aber wie gesagt, ich war dankbar 🙂
Am besten setzt mir noch ne VR Brille bei Teil 7 auf, dann kann ich gleich ne 10er Packung Blutdrucksenker einschmeißen 😉
Bin auf MIO gespannt die Reviews versprechen hier grossartige Metroidvania zum Jahres Anfang bin aber gerade noch in Cassette Boy verhaftet kann ich nur empfehlen wer was mit Retro und Gameboy Charm anfangen kann
Resi Village wird gespielt 🤟😊
Vllt schaue ich mal rein.
Mal was Neues ausprobieren, da ich Resi immer gemieden haben.
Nie meine Art von Gameplay und Genre gewesen.
Denke das sind beides gute spiele 🙂