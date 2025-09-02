Xbox Game Pass: Diese Spiele landen im September im Abo

Im neuen Monat September werden diese Spiele im Xbox Game Pass abrufbar sein.

Der August ist längst Geschichte, der September ist da. Und damit auch die neusten Spiele für den Xbox Game Pass.

Microsoft hat heute die erste Ladung an Spielen verkündet, die in der ersten Hälfte des Monats September im Xbox Game Pass für Cloud, Konsole und PC spielbar sein werden.

Xbox Game Pass – September 2025

02. September 2025 – I Am Your Beast (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

03. September 2025 – Nine Sols (Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Standard

04. September 2025 – Hollow Knight: Silksong (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

04. September 2025 – Cataclismo (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

10. September 2025 – PAW Patrol World (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

16. September 2025 – RoadCraft (Cloud und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Game Pass Standard