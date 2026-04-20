Xbox Game Pass: Diese Spiele landen in der neuen Woche im Abo

Xbox Game Pass diese Woche mit neuen Spielen – alle Releases im Überblick!

Der Xbox Game Pass bekommt in dieser Woche mehrere neue Spiele und erweitert das Angebot auf Cloud, Konsole, Handheld und PC. Bereits ab dem 21. April stehen erste Titel im Abo bereit, weitere folgen kurz darauf.

Zum Start am 21. April erscheinen Little Rocket Lab für Cloud, Konsole und PC sowie Sopa: Tale of the Stolen Potato für Cloud, Konsole, Handheld und PC. Beide Titel sind über Game Pass Premium verfügbar und Teil von Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass.

Ebenfalls am 21. April wird Vampire Crawlers veröffentlicht, das auf Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC spielbar ist und im Rahmen von Game Pass Ultimate sowie PC Game Pass enthalten ist.

Am 23. April folgt mit Kiln ein weiterer Titel für Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC, der ebenfalls im Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar sein wird.

Mit diesen Neuzugängen baut der Xbox Game Pass sein Portfolio weiter aus und liefert zusätzliche Inhalte für verschiedene Plattformen innerhalb des Abonnementdienstes.

Xbox Game Pass – April 2026

21. April 2026 – Little Rocket Lab (Cloud, Konsole und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass

21. April 2026 – Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass

21. April 2026 – Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

23. April 2026 – Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld nd PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass