Xbox Game Pass: Diese Spiele sind ab heute neu im Abo

Mit Immortals Aveum und NHL 24 erscheinen heute gleich zwei weitere Spiele im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement. Beide Titel werden bei EA Play aufgenommen, dessen Service für alle Xbox Game Pass Ultimate-Nutzer kostenlos mitgenutzt werden kann.

Xbox Game Pass – Mai 2024

16. Mai 2024 – EA Sports NHL 24 (Cloud) EA Play

16. Mai 2024 – Immortals of Aveum (Cloud, PC und Xbox Series X|S) EA Play

Zuvor wurden in der zweiten Monatshälfte schon Brothers: A Tale of Two Sons und Chants of Sennaar veröffentlicht. Es gibt also reichlich Nachschub für alle Ultimate-Abonnenten!