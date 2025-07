Xbox Game Pass: Diese Spiele sind ab heute neu im Abo

Autor:, in / Xbox Game Pass

Nachdem bereits gestern Little Nightmares II und Rise of the Tomb Raider im Xbox Game Pass veröffentlicht wurden, gibt es heute schon wieder zwei neue Spiele im Standard-Abo für euch.

Xbox Game Pass – Juli 2025

02. Juli 2025 – Legend of Mana (Konsole) Jetzt mit Game Pass Standard

02. Juli 2025 – Trials of Mana (Konsole) Jetzt mit Game Pass Standard

Welches der beiden Spiele werdet ihr ausprobieren?