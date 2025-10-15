Xbox Game Pass: Diese Spiele sind ab heute neu im Abo

Der Xbox Game Pass füllt sich auch heute wieder mit einer Reihe von Spielen. Auch das Xbox Game Pass Premium-Abo bekommt frischen Nachschub.
Welche Spiele neu dabei sind, genauer gesagt für Premium nachgereicht wurden, erfahrt ihr hier:
Xbox Game Pass – Oktober 2025
- 15. Oktober 2025 – Ball x Pit (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 15. Oktober 2025 – The Grinch: Christmas Adventures (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 15. Oktober 2025 – Eternal Strands (Cloud, PC und Xbox Series X|S) jetzt mit Game Pass Premium
- 15. Oktober 2025 – He Is Coming Game Preview (PC) jetzt mit Game Pass Premium
- 15. Oktober 2025 – Ninja Gaiden 2 Black (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Premium
Welches Spiel ist für euch interessant?
