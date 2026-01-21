Xbox Game Pass: Diese Spiele sind ab heute neu im Abo

Xbox Game Pass startet weiter stark ins neue Jahr: Drei neue Spiele ab heute verfügbar!

Zum Jahresbeginn legt der Xbox Game Pass direkt nach und erweitert sein Angebot um drei frische Titel, die ab dem 21. Januar 2026 im Abo bereitstehen.

Die Auswahl deckt unterschiedliche Genres ab und richtet sich an Spieler, die sowohl große Produktionen als auch neue Titel ausprobieren möchten.

Mit dem Death Stranding Director’s Cut landet eine erweiterte Fassung des bekannten Abenteuers im Abo. Der Titel ist über Cloud, PC und Xbox Series X S verfügbar und gehört zu den Highlights des aktuellen Updates.

Parallel dazu erscheint RoadCraft für PC, ein Titel, der im Game Pass Ultimate, Premium und PC Game Pass enthalten ist. Abgerundet wird das Line-up durch Ninja Gaiden Ragebound, das ebenfalls auf Cloud, PC und Xbox Series X/S spielbar ist.

Xbox Game Pass – Januar 2026

  • 21. Januar 2026 – Death Stranding Director’s Cut (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
  • 21. Januar 2026 – RoadCraft (PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass
  • 21. Januar 2026 – Ninja Gaiden Ragebound (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Alle drei Spiele stehen ab heute für Abonnenten der jeweiligen Stufen bereit und erweitern das Januar-Programm um eine Mischung aus Action, Abenteuer und fokussiertem Gameplay.

  2. Katanameister 301620 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.01.2026 - 06:20 Uhr

    Ninja Gaiden Ragebound werde ich auf jeden Fall zocken, mal sehen wie sich Death Stranding spielen wird.

    0
  3. APR ARTEMIS 12980 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 21.01.2026 - 06:20 Uhr

    Death Stranding, der „DHL Simulator“ ist das Highlight……
    Optisch hat es mir unglaublich gut gefallen, hatte aber noch nicht die Zeit mich damit zu beschäftigen.
    Wobei Ich auch sagen muss, Kojima find ich überbewertet.
    Hab nur das Gefühl das einige „Fans“ um 180Grad drehen und sich wie Schlangen winden müssen wenn ein ehemals so schlechtes Spiel nun als Highlight zählt..
    🤣😂

    0
    • d4wGkw0n 31020 XP Bobby Car Bewunderer | 21.01.2026 - 07:07 Uhr
      Antwort auf APR ARTEMIS

      Ich glaube, bei dem Spiel gibt es nur mag ich oder mag ich nicht. Dazwischen ist nicht viel Luft.

      Ich hatte meinen Spaß damit, aber würde es nicht als das große Meisterwerk sehen. War auch mein erstes Kojima Spiel und halte eh nicht viel von diesem ganzen Hype um einzelne Personen.

      1
  4. BLACK 8z 107890 XP Master User | 21.01.2026 - 06:29 Uhr

    War Death Stranding nicht schon im GP? Oder war das schon wieder draussen und jetzt wieder drinnen?
    Jedenfalls hätte ich auf geile Optik und guter Story Bock, leider fehlt es dem Game anscheinend aber an Gameplay und Inhalt, was mich schon vom hören einschlafen lässt…

    0
    • Phonic 288405 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.01.2026 - 06:52 Uhr
      Antwort auf BLACK 8z

      Stimmt nicht! War sehr sehr skeptisch dem Spiel gegenüber, habs letzten Endes gekauft und durchgesuchtet. Es ist mal was ganz anderes gewesen! Anfangs tatsächlich bissel zäh, aber es ändert sich nach 2 Stunden und hat mich total in den Bann gezogen, vor allem bietet es immer mehr Möglichkeiten den Weg zu bestreiten, ich bin irgendwann nur noch gefahren. Story total durch aber mega. Kann jedem nur empfehlen testen und dran bleiben

      0
  7. Phonic 288405 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.01.2026 - 06:53 Uhr

    Death Stranding hab ich mir damals zum Xbox Release gegönnt mit vielen zweifeln aber es lohnt sich, geiles Game und vor allem was anderes, anfangs dauert es ein bisschen aber dran bleiben lohnt sich, jeder der mal was anderes sucht und gelangweilt ist von dem immer gleichen ist hier, meiner Meinung nach richtig, Story total durch und verrückt und am Ende definitiv WTF Momente

    0
  8. Ralle89 69020 XP Romper Domper Stomper | 21.01.2026 - 06:57 Uhr

    Road craft ist doch schon im Pass 🤔 Death stranding werde ich mal anspielen ob es was für mich ist muss aber erst Metal Gear solid Delta fertig spielen.😊

    0

