Xbox Game Pass: Diese Spiele sind ab heute neu im Abo

Xbox Game Pass startet weiter stark ins neue Jahr: Drei neue Spiele ab heute verfügbar!

Zum Jahresbeginn legt der Xbox Game Pass direkt nach und erweitert sein Angebot um drei frische Titel, die ab dem 21. Januar 2026 im Abo bereitstehen.

Die Auswahl deckt unterschiedliche Genres ab und richtet sich an Spieler, die sowohl große Produktionen als auch neue Titel ausprobieren möchten.

Mit dem Death Stranding Director’s Cut landet eine erweiterte Fassung des bekannten Abenteuers im Abo. Der Titel ist über Cloud, PC und Xbox Series X S verfügbar und gehört zu den Highlights des aktuellen Updates.

Parallel dazu erscheint RoadCraft für PC, ein Titel, der im Game Pass Ultimate, Premium und PC Game Pass enthalten ist. Abgerundet wird das Line-up durch Ninja Gaiden Ragebound, das ebenfalls auf Cloud, PC und Xbox Series X/S spielbar ist.

Xbox Game Pass – Januar 2026

21. Januar 2026 – Death Stranding Director’s Cut (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

21. Januar 2026 – RoadCraft (PC) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

21. Januar 2026 – Ninja Gaiden Ragebound (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Alle drei Spiele stehen ab heute für Abonnenten der jeweiligen Stufen bereit und erweitern das Januar-Programm um eine Mischung aus Action, Abenteuer und fokussiertem Gameplay.