Xbox Game Pass: Diese Spiele sind ab heute neu im Abo

Xbox Game Pass

Heute gibt es wieder neue Spiele für alle Xbox Game Pass- und Ultimate-Abonnenten. Dank EA Play, das in der Ultimate-Mitgliedschaft enthalten ist, gibt es ab heute Abend das Spiel „Need for Speed Unbound“. Dazu erwartet euch heute im Laufe des Tages „The Bookwalker Thief of Tales“. Xbox Game Pass –