Xbox Game Pass: Diese Spiele sind ab sofort neu im Abo

Wer ein Xbox Game Pass-Abonnement hat, der kann sich auch heute schon wieder neue Spiele herunterladen. Ganz so neu sind die Spiele jedoch nicht und dabei echte Xbox-Klassiker. Freut euch auf BLiNX: The Time Sweeper und Crimson Skies: High Road to Revenge.

Die Downloads erreicht ihr wie gewohnt über die folgenden Links.

Xbox Game Pass – Juli 2021