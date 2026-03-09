Xbox Game Pass: Diese Spiele sind für die neue März-Woche bekannt

Die neue Woche im Xbox Game Pass steht im Zeichen abwechslungsreicher Inhalte, die sowohl auf Konsole als auch auf PC und Cloud spielbar sind.

Ab dem 10. März 2026 können Abonnenten Construction Simulator auf allen Plattformen erleben. Das Spiel steht Mitgliedern von Game Pass Ultimate, Game Pass Premium sowie PC Game Pass zur Verfügung.

Parallel dazu folgt mit Cyberpunk 2077 ab demselben Tag die Rückkehr des dystopischen Rollenspiels auf Cloud und Konsole, ebenfalls für die entsprechenden Abonnements.

Nur zwei Tage später, am 12. März 2026, erweitert Hollow Knight: Silksong das Angebot.

Xbox Game Pass – März 2026

10. März 2026 – Construction Simulator (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

10. März 2026 – Cyberpunk 2077 (Cloud und Konsole) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium

12. März 2026 – Hollow Knight: Silksong (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium, Game Pass Ultimate and PC Game Pass