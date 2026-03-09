Xbox Game Pass: Diese Spiele sind für die neue März-Woche bekannt

Xbox Game Pass präsentiert die kommenden Spiele im März 2026.

Die neue Woche im Xbox Game Pass steht im Zeichen abwechslungsreicher Inhalte, die sowohl auf Konsole als auch auf PC und Cloud spielbar sind.

Ab dem 10. März 2026 können Abonnenten Construction Simulator auf allen Plattformen erleben. Das Spiel steht Mitgliedern von Game Pass Ultimate, Game Pass Premium sowie PC Game Pass zur Verfügung.

Parallel dazu folgt mit Cyberpunk 2077 ab demselben Tag die Rückkehr des dystopischen Rollenspiels auf Cloud und Konsole, ebenfalls für die entsprechenden Abonnements.

Nur zwei Tage später, am 12. März 2026, erweitert Hollow Knight: Silksong das Angebot.

Xbox Game Pass – März 2026

  • 10. März 2026 – Construction Simulator (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 10. März 2026 – Cyberpunk 2077 (Cloud und Konsole) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium
  • 12. März 2026 – Hollow Knight: Silksong (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium, Game Pass Ultimate and PC Game Pass

13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Robilein 1226130 XP Xboxdynasty Legend Platin | 09.03.2026 - 06:18 Uhr

    Ein Kracher jagt den nächsten. Mit Cyberpunk 2077 einfach eines der besten Spiele aller Zeiten hinzugefügt. Den Construction Simulator werde ich auch laden, ist für zwischendurch sicher ganz lustig.

  7. Andaro 24445 XP Nasenbohrer Level 2 | 09.03.2026 - 07:48 Uhr

    Cyberpunk werde ich mal anspielen, da war ich auch schon lange am überlegen es zu holen.

  8. Rotten 105405 XP Hardcore User | 09.03.2026 - 08:16 Uhr

    Cyberpunk wird auf jeden Fall mal ausprobiert ✌🏻 danke für die Übersicht

  9. d4wGkw0n 34580 XP Bobby Car Geisterfahrer | 09.03.2026 - 09:08 Uhr

    Starke Woche.
    Wenn ich Zeit habe, schaue ich mir Construction Simulator an.
    Cyberpunk 2077 habe ich schon lange durch.

  10. Berrylona 15545 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 09.03.2026 - 09:36 Uhr

    Cyberpunk schon zweimal durch und für Hollow Knight fehlt leider die Zeit

