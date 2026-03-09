Xbox Game Pass: Diese Spiele sind für die neue März-Woche bekannt

Die neue Woche im Xbox Game Pass steht im Zeichen abwechslungsreicher Inhalte, die sowohl auf Konsole als auch auf PC und Cloud spielbar sind.
Ab dem 10. März 2026 können Abonnenten Construction Simulator auf allen Plattformen erleben. Das Spiel steht Mitgliedern von Game Pass Ultimate, Game Pass Premium sowie PC Game Pass zur Verfügung.
Parallel dazu folgt mit Cyberpunk 2077 ab demselben Tag die Rückkehr des dystopischen Rollenspiels auf Cloud und Konsole, ebenfalls für die entsprechenden Abonnements.
Nur zwei Tage später, am 12. März 2026, erweitert Hollow Knight: Silksong das Angebot.
Xbox Game Pass – März 2026
- 10. März 2026 – Construction Simulator (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 10. März 2026 – Cyberpunk 2077 (Cloud und Konsole) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium
- 12. März 2026 – Hollow Knight: Silksong (Cloud, Konsole, Handheld und PC) Jetzt mit Game Pass Premium, Game Pass Ultimate and PC Game Pass
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Starke Woche
Ein Kracher jagt den nächsten. Mit Cyberpunk 2077 einfach eines der besten Spiele aller Zeiten hinzugefügt. Den Construction Simulator werde ich auch laden, ist für zwischendurch sicher ganz lustig.
Die beiden Highlights habe ich schon in meiner Sammlung~
Cyberpunk werde ich mal anfangen, bin gespannt ob es mir gefallen wird.
Cyberpunk ist in meinen Augen ein Meisterstück wenn auch nicht fehlerfrei.
Das sagen viele, macht mich stutzig, aber auch neugierig.
Der start ist etwas zäh, da muss man dranbleiben und es entfaltet sich dann ein fantastisches spiel mit super Quests.
Cyberpunk spiele ich eventuell nochmal.
Bin aber immer noch an Yakuza.
Cyberpunk beschde
Cyberpunk werde ich mal anspielen, da war ich auch schon lange am überlegen es zu holen.
Cyberpunk wird auf jeden Fall mal ausprobiert ✌🏻 danke für die Übersicht
Starke Woche.
Wenn ich Zeit habe, schaue ich mir Construction Simulator an.
Cyberpunk 2077 habe ich schon lange durch.
Cyberpunk schon zweimal durch und für Hollow Knight fehlt leider die Zeit