Xbox Game Pass: Diese Spiele sind für die neue Woche bekannt

Die neue Woche ist angebrochen und hier gibt es einen Ausblick auf alle neuen Spiele im Xbox Game Pass in der aktuellen Kalenderwoche.

Neue Woche, neue Spiele im Xbox Game Pass! Was euch diese Woche nach Metal Slug Tactics, Go Mecha Ball, Harold Halibut, The Rewinder, Turnip Boy Robs a Bank und Goat Simulator Remastered erwartet, erfahrt ihr hier.

Xbox Game Pass – November 2024

19. November 2024 – Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

20. November 2024 – S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Xbox Edition (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

20. November 2024 – Genshin Impact (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Welches der drei Spiele werdet ihr im Abo ausprobieren?