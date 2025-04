Xbox Game Pass: Diese Spiele sind für die neue Woche bekannt

In der Woche vom 28. April 2025 dürfen sich Xbox Game Pass-Abonnenten auf spannende Neuzugänge freuen. Mit dabei sind unter anderem die beiden Action-Kracher Far Cry 4 und Call of Duty: Modern Warfare II. Was euch noch erwartet, erfahrt ihr hier:

Xbox Game Pass – April/Mai 2025

29. April 2025 – Towerborne Game Preview (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

30. April 2025 – Far Cry 4 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

01. Mai 2025 – Anno 1800 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

01. Mai 2025 – Call of Duty: Modern Warfare II (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Zuvor durften Xbox Game Pass-Abonnenten schon Titel wie Grand Theft Auto V, SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game, Tempopo, Clair Obscur: Expedition 33 und den Shadow Drop The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered erleben.

Was spielt ihr derzeit im Abo?