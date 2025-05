Xbox Game Pass: Diese Spiele sind für die neue Woche bekannt

Autor:, in / Xbox Game Pass

Von taktischen Shootern bis zu kreativen Simulationen, diese Titel erwarten euch im Xbox Game Pass in der neuen Abo-Woche.

In der Woche ab dem 26. Mai 2025 erweitert der Xbox Game Pass sein Angebot um mehrere spannende Titel, die für Abonnenten auf Konsole, PC und Cloud verfügbar sind.

Den Auftakt macht am 27. Mai Tom Clancy’s The Division 2, ein taktischer Online-Shooter, der euch in ein postapokalyptisches Washington D.C. entführt. Dazu gibt es die Trial-Version von F1 25.

Am 28. Mai folgt To a T, ein charmantes Abenteuer vom Schöpfer von Katamari Damacy, das mit seinem einzigartigen Stil und humorvollen Gameplay überzeugt. Der 29. Mai bringt gleich zwei neue Spiele: Metaphor: ReFantazio, ein von Kritikern gefeiertes JRPG von Atlus, das für seine innovative Spielmechanik und tiefgründige Geschichte bekannt ist, sowie den Spray Paint Simulator, der euch kreative Freiheit beim virtuellen Sprayen bietet.

Xbox Game Pass – Mai 2025

27. Mai 2025 – Tom Clancy’s The Division 2 (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

27. Mai 2025 – EA SPORTS F1 25 Trial-Version – Game Pass Ultimate, EA Play

28. Mai 2025 – To a T (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

29. Mai 2025 – Metaphor ReFantazio (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

29. Mai 2025 – Spray Paint Simulator (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Falls ihr jetzt schon wissen möchtet, was euch in den kommenden Wochen erwartet, dann gibt es hier die bereits bekannten Spiele für den neuen Monat: