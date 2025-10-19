Xbox Game Pass: Diese Spiele sind für die neue Woche bekannt

Microsoft hat die kommenden Neuzugänge für den Xbox Game Pass in der Woche ab dem 21. Oktober 2025 bekannt gegeben. Auch in dieser Woche dürfen sich Abonnenten auf eine abwechslungsreiche Auswahl freuen, die von actionreichen Kämpfen über kreative Simulationen bis hin zu fantasievollen Abenteuern reicht.

Den Auftakt macht am 21. Oktober Evil West, das für Cloud, Konsole und PC erscheint. Der actiongeladene Titel versetzt euch in ein düsteres Western-Universum, in dem ihr mit elektrifizierten Waffen und übernatürlichen Kräften gegen vampirische Bedrohungen kämpft.

Parallel dazu erscheint am selben Tag Ninja Gaiden 4 für Cloud, PC und Xbox Series X|S. Das neue Kapitel der legendären Actionreihe bringt temporeiche Kämpfe, präzises Gameplay und spektakuläre Bossduelle zurück auf die Bildschirme und ist sowohl für Veteranen als auch für Neueinsteiger ein Highlight.

Am 23. Oktober folgen gleich zwei weitere Veröffentlichungen. Mit Bounty Star erwartet euch ein Mix aus Third-Person-Action und Mech-Kämpfen, kombiniert mit Basisbau und Ressourcenmanagement. Spieler übernehmen die Rolle einer ehemaligen Soldatin, die in einem postapokalyptischen Szenario ihren Platz in einer rauen Welt finden muss.

Ebenfalls am 23. Oktober erscheint Power Wash Simulator 2, der Nachfolger des beliebten Reinigungs-Simulators. Mit verbesserter Grafik, neuen Schauplätzen und erweiterten Spielmodi bietet der Titel erneut entspannendes Gameplay rund um Sauberkeit und Präzision.

Den Abschluss der Woche bildet am 24. Oktober Super Fantasy Kingdom in der Spielvorschau-Version. In dieser Mischung aus Aufbau- und Strategieelementen errichtet ihr euer eigenes Königreich, verteidigt es gegen fantasievolle Bedrohungen und entdeckt eine farbenfrohe Welt voller Charme und Herausforderungen.

Xbox Game Pass – Oktober 2025

21. Oktober 2025 – Evil West (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

21. Oktober 2025 – Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

23. Oktober – Bounty Star

23. Oktober – Power Wash Simulator 2

24. Oktober – Super Fantasy Kingdom (Spielvorschau)

Mit diesen fünf neuen Titeln bietet der Xbox Game Pass in der Oktoberwoche ein vielseitiges Angebot, das unterschiedliche Spielstile anspricht – von packender Action bis hin zu kreativer Entspannung. Abonnenten des Game Pass Ultimate, PC Game Pass und Game Pass Premium können sich somit auf ein spannendes und abwechslungsreiches Spieleprogramm freuen.