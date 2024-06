Xbox Game Pass: Diese Spiele sind für die neue Woche bekannt

Autor:, in / Xbox Game Pass

Zwar hat Microsoft noch nicht offiziell verkündet, welche Spiele allesamt in der ersten Monatshälfte im Juni 2024 erscheinen werden, dennoch sind einige Titel bereits bekannt, die im Abo landen werden.

Damit ihr den Überblick nicht verliert, gibt es wie gewohnt hier die Übersicht, womit ein guter Start in die Woche garantiert sein sollte.

Xbox Game Pass – Juni 2024

04. Juni 2024 – Firework (PC)

04. Juni 2024 – Rolling Hills (Cloud, Konsole und PC)

Des Weiteren steht jetzt schon fest, dass mit Still Wakes the Deep am 18. Juni ein weiteres Spiel im Xbox Game Pass landen wird.