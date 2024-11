Xbox Game Pass: Diese Spiele sind für November bekannt

Autor:, in / Xbox Game Pass

Nachdem Call of Duty: Black Ops 6 einfach alles in den Schatten stellt, erwartet euch auch in diesem Monat frisches Abo-Futter im Xbox Game Pass.

Für November sind bisher StarCraft: Remastered und StarCraft II: Campaign Collection für PC und einiges mehr bekannt. In Kürze wird dazu die komplette Liste an Spielen für die erste November-Monatshälfte bekannt gegeben. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Xbox Game Pass – November 2024

05. November 2024 – StarCraft: Remastered (PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

05. November 2024 – StarCraft II: Campaign Collection (PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

07. November 2024 – Goat Simulator Remastered – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

19. November 2024 – Microsoft Flight Simulator 2024 – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

20. November 2024 – STALKER 2 Heart of Chornobyl – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

26. November 2024 – Nine Sols – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Auf welches Spiel freut ihr euch ganz besonders?