Xbox Game Pass: Diese Spiele sind für Oktober schon bekannt

Im Oktober werden diese Spiele in den Xbox Game Pass auf Konsole, PC oder via Cloud Gaming aufgenommen.

Wieder einmal geht ein Monat zu Ende. Während sich manche Fragen, wo der Sommer geblieben ist und was der Herbst schon hier zu suchen hat, freuen sich andere auf neue Spiele für den Xbox Game Pass.

Microsoft wird wahrscheinlich heute Nachmittag den ersten Schwung für den neuen Monat verkünden.

Doch bis es so weit ist, schaut euch die Liste mit Spielen an, die schon vorab für Oktober bekannt waren.

Xbox Game Pass – Bekannte Spiele für Oktober 2025

  1. Bratenbengel 20695 XP Nasenbohrer Level 1 | 30.09.2025 - 13:18 Uhr

    Oktober und kein Horrortitel dabei, enttäuschend. Evtl kommt ja noch etwas in dieser Richtung.
    Ninja Gaiden 4 wird im November angefangen 🤺

  2. RainbowF 31293 XP Bobby Car Bewunderer | 30.09.2025 - 13:27 Uhr

    Das wird mal wieder ein richtig guter Monat! Freue mich vor allem auf The Outer Worlds 2 und Keeper. Mindestens sieben Spiele werden angezockt.

  3. GERxJOHNNY 48670 XP Hooligan Bezwinger | 30.09.2025 - 13:49 Uhr

    Ist jetzt nichts umwerfendes dabei. Aber ich bin ab Freitag sowieso erstmal mit Digimon beschäftigt

  5. DrFreaK666 148060 XP Master-at-Arms Onyx | 30.09.2025 - 14:10 Uhr

    Moonlighter 2 interessant, vielleicht noch The Outer Worlds 2 (hab aber den Vorgänger schon kaum gespielt)

