Xbox Game Pass: Diese Spiele sind für Oktober schon bekannt

Wieder einmal geht ein Monat zu Ende. Während sich manche Fragen, wo der Sommer geblieben ist und was der Herbst schon hier zu suchen hat, freuen sich andere auf neue Spiele für den Xbox Game Pass.
Microsoft wird wahrscheinlich heute Nachmittag den ersten Schwung für den neuen Monat verkünden.
Doch bis es so weit ist, schaut euch die Liste mit Spielen an, die schon vorab für Oktober bekannt waren.
Xbox Game Pass – Bekannte Spiele für Oktober 2025
- 7. Oktober 2025 – Little Rocket Lab
- 7. Oktober 2025 – Sopa: Tale of the Stolen Potato
- 15. Oktober 2025 – Ball X Pit
- 17. Oktober 2025 – Keeper
- 21. Oktober 2025 – Ninja Gaiden 4
- 23. Oktober 2025 – Bounty Star
- 23. Oktober 2025 – Moonlighter 2: The Endless Vault
- 29. Oktober 2025 – The Outer Worlds 2
- 31. Oktober 2025 – Terminull Brigade
Oktober und kein Horrortitel dabei, enttäuschend. Evtl kommt ja noch etwas in dieser Richtung.
Ninja Gaiden 4 wird im November angefangen 🤺
Das wird mal wieder ein richtig guter Monat! Freue mich vor allem auf The Outer Worlds 2 und Keeper. Mindestens sieben Spiele werden angezockt.
Ist jetzt nichts umwerfendes dabei. Aber ich bin ab Freitag sowieso erstmal mit Digimon beschäftigt
Aif BALL x PIT bin ich gespannt.
Moonlighter 2 interessant, vielleicht noch The Outer Worlds 2 (hab aber den Vorgänger schon kaum gespielt)