Xbox Game Pass: Diese Spiele sind heute neu im Abo

Heute erscheinen diese Spiele im Xbox Game Pass. Erfahrt welche in eurem Abonnement zum Spielen bereitstehen.

Der Xbox Game Pas steht am heutigen Freitag ganz im Zeichen von Call of Duty. Bereits seit Mitternacht können Abonnenten das neue Call of Duty: Black Ops 6 spielen.

Dennoch möchten wir euch mit dieser Service-News darüber informieren, dass Call of Duty: Warzone und Modern Warfare III jetzt auch via Cloud spielbar sind.

Xbox Game Pass – Oktober 2024