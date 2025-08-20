Xbox Game Pass: Diese Spiele sind heute neu im Abo

Ab dem 20. August 2025 stehen euch zwei neue Titel im Xbox Game Pass zur Verfügung. Mit Goat Simulator Remastered erlebt ihr auf Xbox Series X|S eine überarbeitete Version des chaotischen Kultspiels, das nun im Game Pass Standard enthalten ist.

Gleichzeitig könnt ihr Persona 4 Golden auf Cloud, Konsole und PC spielen. Dieser gefeierte Rollenspielklassiker ist sowohl im Game Pass Ultimate als auch im PC Game Pass und im Game Pass Standard verfügbar. Beide Spiele erweitern das Abo-Angebot um beliebte Titel, die euch abwechslungsreiche Spielerlebnisse bieten.

Xbox Game Pass – August 2025

19. August 2025 – Blacksmith Master Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

19. August 2025 – Void/Breaker (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

20. August 2025 – Goat Simulator Remastered (Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Standard

20. August 2025 – Persona 4 Golden (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Welche Spiele euch neben Gears of War: Reloaded und Dragon Age: The Veilguard im August noch erwarten, erfahrt ihr in dieser Xbox Game Pass News.