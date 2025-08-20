Xbox Game Pass: Diese Spiele sind heute neu im Abo

Ab dem 20. August 2025 stehen euch zwei neue Titel im Xbox Game Pass zur Verfügung. Mit Goat Simulator Remastered erlebt ihr auf Xbox Series X|S eine überarbeitete Version des chaotischen Kultspiels, das nun im Game Pass Standard enthalten ist.
Gleichzeitig könnt ihr Persona 4 Golden auf Cloud, Konsole und PC spielen. Dieser gefeierte Rollenspielklassiker ist sowohl im Game Pass Ultimate als auch im PC Game Pass und im Game Pass Standard verfügbar. Beide Spiele erweitern das Abo-Angebot um beliebte Titel, die euch abwechslungsreiche Spielerlebnisse bieten.
Xbox Game Pass – August 2025
- 19. August 2025 – Blacksmith Master Game Preview (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 19. August 2025 – Void/Breaker (PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 20. August 2025 – Goat Simulator Remastered (Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Standard
- 20. August 2025 – Persona 4 Golden (Cloud, Konsole und PC) Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
Welche Spiele euch neben Gears of War: Reloaded und Dragon Age: The Veilguard im August noch erwarten, erfahrt ihr in dieser Xbox Game Pass News.
Die beiden waren sowieso schon im Abo, also ist es für mich uninteressant, bin schon auf mögliche Shadowdrops gespannt im Laufe der Woche.
alles mist.
Ich kann auf Gears warten 🙂
Ja, ist ja schon drinn irgendwie. Und wozu core wenns ultimate for free durch rewards gibt
Abwarten ob shadowdrop kommt.
Das nächste Game Pass Spiel wird definitiv Gears ☝️.
Persona werde ich mir laden.
Mit Persona 4 auf jeden Fall ein richtiges Brett neu im Abo.
Persona 4 werde ich aufjedenfall spielen nachdem mir P3 Reload so gefallen hat 🙂
Dem Kommentar kann ich mich nur anschließen
Ich glaube wenn man solche Spiele mag kann man da voll reingehen
Für mich wirds als nächstes sowieso Gears.
Hoffentlich werden im Laufe der Gamescom noch irgendwelche Überraschungen enthüllt 😱