Xbox Game Pass: Diese Spiele sind heute neu im Abo

Xbox Game Pass erweitert heute, am 17. September 2025, sein Angebot um gleich vier Spiele!

Am 17. September 2025 erwarten euch im Xbox Game Pass gleich vier spannende Neuzugänge, die das Abo noch attraktiver machen.

Mit Call of Duty: Modern Warfare III erhaltet ihr einen der beliebtesten Ego-Shooter nun im Game Pass Standard für Konsole.

Strategiefans dürfen sich mit For the King II auf ein herausforderndes Abenteuer freuen, das ebenfalls über den Game Pass Standard für Konsole verfügbar ist. Exklusiv auf Xbox Series X|S erscheint Overthrown im Game Pass Standard und bringt frischen Wind ins Rollenspiel-Genre.

Zusätzlich landet Deep Rock Galactic: Survivor im Game Pass Ultimate und PC Game Pass für Cloud, PC sowie Xbox Series X|S und bietet actionreiche Survival-Elemente.

Xbox Game Pass – September 2025

17. September 2025 – Call of Duty: Modern Warfare III (Konsole) Jetzt mit Game Pass Standard

17. September 2025 – For the King II (Konsole) Jetzt mit Game Pass Standard

17. September 2025 – Overthrown (Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Standard

17. September 2025 – Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Der Xbox Game Pass beweist damit erneut, wie vielfältig das Angebot an Spielen ist, und spricht Fans verschiedenster Genres an. Mit diesen vier Neuheiten könnt ihr ab sofort neue Abenteuer erleben und eure Spielebibliothek um echte Highlights erweitern.

Welcher Titel ist heute euer Favorit?