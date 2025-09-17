Xbox Game Pass: Diese Spiele sind heute neu im Abo

6 Autor: , in News / Xbox Game Pass
Übersicht

Xbox Game Pass erweitert heute, am 17. September 2025, sein Angebot um gleich vier Spiele!

Am 17. September 2025 erwarten euch im Xbox Game Pass gleich vier spannende Neuzugänge, die das Abo noch attraktiver machen.

Mit Call of Duty: Modern Warfare III erhaltet ihr einen der beliebtesten Ego-Shooter nun im Game Pass Standard für Konsole.

Strategiefans dürfen sich mit For the King II auf ein herausforderndes Abenteuer freuen, das ebenfalls über den Game Pass Standard für Konsole verfügbar ist. Exklusiv auf Xbox Series X|S erscheint Overthrown im Game Pass Standard und bringt frischen Wind ins Rollenspiel-Genre.

Zusätzlich landet Deep Rock Galactic: Survivor im Game Pass Ultimate und PC Game Pass für Cloud, PC sowie Xbox Series X|S und bietet actionreiche Survival-Elemente.

Xbox Game Pass – September 2025

  • 17. September 2025 – Call of Duty: Modern Warfare III (Konsole) Jetzt mit Game Pass Standard
  • 17. September 2025 – For the King II (Konsole) Jetzt mit Game Pass Standard
  • 17. September 2025 – Overthrown (Xbox Series X|S) Jetzt mit Game Pass Standard
  • 17. September 2025 – Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Der Xbox Game Pass beweist damit erneut, wie vielfältig das Angebot an Spielen ist, und spricht Fans verschiedenster Genres an. Mit diesen vier Neuheiten könnt ihr ab sofort neue Abenteuer erleben und eure Spielebibliothek um echte Highlights erweitern.

Welcher Titel ist heute euer Favorit?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox Game Pass

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Katanameister 199040 XP Grub Killer God | 17.09.2025 - 06:41 Uhr

    Deep Rock Galactic Survivors und For The King sind meine Favoriten, CoD hab ich schon gezockt und Overthrown lasse ich erstmal aus.

    0
  3. Dr Gnifzenroe 260320 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 17.09.2025 - 06:42 Uhr

    Bei Deep Rock bin ich sehr gespannt. Habe allerdings gestern Mafia: The Old Country installiert, was mir ausgeliehen wurde. Das werde ich wohl zuerst beginnen.

    0
  4. FaMe 147565 XP Master-at-Arms Onyx | 17.09.2025 - 06:50 Uhr

    Viel Spaß an Alle die sich über diese Titel erfreuen können.

    0

Hinterlasse eine Antwort