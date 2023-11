Xbox Game Pass: Diese Spiele sind heute neu im Abo

Fast schon täglich füllt sich der Xbox Game Pass allein in diese Woche mit neuen Spielen. Nachdem bereits am Montag der Football Manager 2024 zum Abo hinzugefügt wurde, folgte darauf am Dienstag Roboquest und am Mittwoch PlateUp!. Heute gibt es direkt zwei Spiele auf einen Schlag!

Xbox Game Pass – November 2023

Beide Spiele können ab sofort im Abo heruntergeladen und gespielt werden. Dazu werden in wenigen Tagen einige Spiele entfernt. Wild Hearts ist noch nicht verfügbar und sollte heute Abend folgen.

Welches der beiden Spiele werdet ihr zuerst ausprobieren? Dungeons 4 oder Like A Dragon Gaiden?