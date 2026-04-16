Xbox Game Pass: Diese Spiele sind heute neu im Abo dabei

Ab sofort stehen zwei weitere Spiele im Xbox Game Pass zur Verfügung, darunter ein überarbeiteter Klassiker und ein aktueller Sporttitel.

Mit The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered kehrt ein legendäres Rollenspiel in neuem Gewand zurück. Die überarbeitete Version ist ab dem 16. April 2026 über Cloud, Xbox Series X|S und PC spielbar und Teil von Game Pass Premium, Ultimate sowie PC Game Pass.

Ebenfalls neu im Abo ist EA Sports NHL 26. Der aktuelle Ableger der Eishockey-Reihe steht über Cloud und Xbox Series X|S zur Verfügung und ist ebenfalls in den entsprechenden Abonnement-Stufen enthalten.

Xbox Game Pass – April 2026

16. April 2026 – The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass

16. April 2026 – EA Sports NHL 26 (Cloud und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Mit diesen Neuzugängen baut Microsoft das Angebot weiter aus und kombiniert dabei bekannte Klassiker mit aktuellen Sporttiteln.