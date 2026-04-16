Xbox Game Pass: Diese Spiele sind heute neu im Abo dabei

Ab sofort stehen zwei weitere Spiele im Xbox Game Pass zur Verfügung, darunter ein überarbeiteter Klassiker und ein aktueller Sporttitel.
Mit The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered kehrt ein legendäres Rollenspiel in neuem Gewand zurück. Die überarbeitete Version ist ab dem 16. April 2026 über Cloud, Xbox Series X|S und PC spielbar und Teil von Game Pass Premium, Ultimate sowie PC Game Pass.
Ebenfalls neu im Abo ist EA Sports NHL 26. Der aktuelle Ableger der Eishockey-Reihe steht über Cloud und Xbox Series X|S zur Verfügung und ist ebenfalls in den entsprechenden Abonnement-Stufen enthalten.
Xbox Game Pass – April 2026
- 16. April 2026 – The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Jetzt mit Game Pass Premium; Game Pass Ultimate and PC Game Pass
- 16. April 2026 – EA Sports NHL 26 (Cloud und Xbox Series X|S) Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Mit diesen Neuzugängen baut Microsoft das Angebot weiter aus und kombiniert dabei bekannte Klassiker mit aktuellen Sporttiteln.
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10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nichts dabei. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered war ja vorher bereits im GP. ✌🏻 Danke für die Info. 👍🏻
Zum Glück nichts dabei.
Olalaa. Nix dabei ausnahmsweise
Für mich auch nichts dabei. Oblivion habe ich im Original ausreichend gespielt damals.
Oblivion hab ich letztes Jahr schon durch und NHL ist nichts für mich, bin auch erstmal komplett ausgebucht mit anderen Spielen.
nix neues.
Bin aber auch gut beschäftigt.
War Oblivion mal draußen?
Hab‘ ich letztes Jahr schon durch, mehr Stunden als ich vor hatte…
Dazu muss ich aber sagen, wenn ich damals nicht das Original zur Genüge gespielt hätte, dann wär die nicht vorhandene deutsche Sprachausgabe ein No-Go gewesen
Oblivion könnte ich langsam echt mal starten….^^
Nichts für mich dabei heute 😅 schau mir ma Mouseburg an ✌🏻😅
Nichts dabei